O Tondela recebeu e venceu o Penafiel por 2-0 na tarde deste sábado e beneficiou ainda da derrota do Benfica B em Vizela para ascender à liderança da II Liga, à 20.ª jornada.

Os golos da equipa treinada por Luís Pinto surgiram na segunda parte, o primeiro por António Xavier (63m) e o segundo por André Ceitil (75m).

Os beirões lideram com 37 pontos, tendo apenas uma derrota em 20 jornadas, além do ataque mais concretizador da prova, com 38 golos marcados. O Penafiel é 2.º classificado, com os mesmos 37 pontos, mais dois do que o Benfica B, agora 3.º com 35 pontos.

Também na tarde deste sábado, a equipa B do FC Porto pôs fim a sete jornadas seguidas sem vencer – não triunfava desde 1 de dezembro – batendo o Académico de Viseu, por 3-2.

Com o recente reforço luso-brasileiro João Moreira em estreia, o FC Porto B venceu precisamente com golos dos outros dois reforços desta janela de mercado: Leonardo Vonic bisou (1m, 77m g.p) e Trofim Melnichenko também marcou (12m). Para o Académico, marcaram Diogo Almeida (39m, g.p) e Paulinho (84m).

O mesmo resultado verificou-se a favor do Feirense na receção ao Felgueiras. Rúben Alves (2m) deu vantagem ao Feirense, Vasco Moreira fez o 1-1 (7m) e, ainda na primeira parte, o Feirense ficou reduzido a dez com a expulsão de Rúben Alves (33m). Mesmo com menos um, o Feirense chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Leandro Antunes (45+4m). Na sequência do golo – protestado pelos felgueirenses – e dado o apito para o intervalo, os treinadores Vítor Martins e Agostinho Bento desentenderam-se e foram expulsos. Na segunda parte, Zidane Banjaqui (51m) fez o 3-1 para o Feirense e Afonso Silva reduziu para 3-2 (64m).