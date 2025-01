O Tondela sofreu a primeira derrota caseira nesta II Liga, ao ser goleado em casa pela União de Leiria por 4-1 no encerramento da primeira volta.

Alisson (19 minutos), Sarpreet Singh (31 e 62) e Juan Muñoz (90+5) marcaram os golos da União de Leiria. Os beirões conseguiram um único tento, através de uma grande penalidade marcada por Rodrigo Ramos (84).

Com esta vitória a União de Leiria chega aos 24 pontos e sobe ao sétimo lugar, enquanto o Tondela, que tem um jogo a menos, segue na segunda posição com 31 pontos, mas agora a 4 pontos do que o líder Penafiel.