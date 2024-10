O Tondela venceu na visita ao Benfica B por 3-1, ao final da tarde deste sábado, no Benfica Campus, sendo agora o novo líder da II Liga, à 9.ª jornada.

Num duelo que decidia quem seria o líder ao final desta jornada, na sequência da derrota do Penafiel ante o Ac. Viseu este sábado, foi o Benfica B a chegar à vantagem. Na primeira parte, Gerson Sousa fez o 1-0, aos 32 minutos.

Porém, o Tondela deu a volta ao resultado na segunda parte, para somar os três pontos. Pedro Maranhão fez o 1-1 aos 56 minutos, Bebeto assinou a reviravolta com o 2-1 ao minuto 59 e, já em tempo de compensação, aos 90+5m, André Ceitil fez o 3-1.

Depois de ter começado o campeonato com quatro empates, esta foi a quinta vitória seguida da equipa treinada por Luís Pinto, agora líder com 19 pontos, mais um do que o Penafiel, 2.º classificado, com 18. O Benfica B é 3.º classificado, com 16 pontos, mas menos um jogo, o da 8.ª jornada ante o Portimonense, em Portimão (só se joga a 23 de novembro).

O dia ficou ainda marcado pela vitória do Desportivo de Chaves e pelo empate no Feirense-Portimonense.