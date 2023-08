Tondela e Académico de Viseu somaram este sábado o segundo empate na II Liga, ao empatarem no dérbi das Beiras 2-2, em jogo da segunda jornada.

Famana Quizera abriu o marcador, aos 23 minutos, num remate frontal, mas a equipa de Viseu virou o resultado ainda na primeira parte, com um grande golo de Costinha aos 41 minutos (ver vídeo no final do artigo), e com uma grande penalidade convertida por Daniel dos Anjos, já em tempo de compensação, a punir falta de André Almeida.

Já na segunda parte, o Tondela acabou por chegar ao empate, com um golo de Gautoer Ott (78m).

Ao fim de dois jogos, Tondela e Académico somam dois pontos na II Liga.

Veja o grande golo de Costinha: