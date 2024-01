O AVS SAD perdeu, fora de casa, com o Tondela por 3-2, em jogo da décima sétima jornada da II Liga.

O grande momento do encontro surgiu aos 31 minutos. A equipa visitante dispôs de um livre a meio do campo, que Nenê…tratou de converter. O jogador, de 40 anos, encheu o pé e a bola só parou no fundo da baliza do Tondela.

O conjunto de Viseu reagiu oito minutos depois, com André Ceitil a fazer o empate a um golo. No segundo tempo, a equipa de Tozé Marreco aproveitou a expulsão de Dioh, aos 49 minutos, e carimbou a reviravolta com golos de Ricardo Alves, aos 60 minutos, e de Luan Farias, aos 72 minutos.



Classificação da II Liga

Já no tempo de compensação, Sangare, que tinha entrado para o lugar de Nene, ainda fez o 3-2, mas a vitória foi mesmo do Tondela, que é quinto classificado da II Liga, com 27 pontos. O AVS SAD continua na liderança do campeonato, com 34 pontos, mais um do que Nacional e Santa Clara, que têm menos um jogo realizado.