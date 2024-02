O Aves SAD esteve a vencer em Torres Vedras, mas permitiu a reviravolta do Torrense (2-1) e deixou o Santa Clara sozinho no topo da classificação da II Liga.



Os avenses chegaram ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de Nenê. No entanto, o Torreense respondeu no segundo tempo e já depois de Benny ter falhado um penálti, virou o jogo por André Rodrigues e Patrick.



O Aves SAD acabou a partida com menos um jogador por expulsão de Jonathan Lucca. O conjunto orientado por Jorge Costa é segundo classificado com 40 pontos, mas pode ser alcançado pelo Nacional ainda nesta ronda. Por sua vez, o Torreense é quinto classificado com 30 pontos.



Classificação da II Liga