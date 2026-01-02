O Torreense, atual 9-º classificado da II Liga, anunciou esta sexta-feira a saída do presidente do Conselho de administração, André Baptista, a pedido do próprio, por «motivos de ordem pessoal».

O dirigente terá dirigido o pedido de exoneração à Mesa da Assembleia Geral do clube no passado mês de dezembro e deixou de exercer funções no último dia do ano, passando a pasta ao antigo vice-presidente Nuno Carvalho. Isabel Lopes continua como vice-presidente, agora com a companhia de Sérgio Oliveira.

«A Administração agradece ao André Baptista o profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do seu mandato, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais», lê-se na nota publicada pelo clube de Torres Vedras a dar conta das mudanças na liderança da SAD.

Além da mudança no topo da administração, o clube também tinha dado conta, na véspera, da mudança na liderança da equipa técnica, com João Tralhão a suceder a Vítor Martins.