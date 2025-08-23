O Torreense somou este sábado a segunda vitória na II Liga depois de bater o Académico de Viseu por 2-1, com direito a reviravolta na etapa complementar, enquanto o Paços de Ferreira não foi além de um empate sem golos na receção ao União de Leiria.

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Anthony Correia até abriu o ativo, logo aos dois minutos, para o conjunto de Viseu, mas o emblema do Oeste conseguiu a reviravolta na segunda parte com tentos de Stopira (64m) e Pité (78m).

Com este resultado, o Torreense subiu provisoriamente à terceira posição do campeonato, com seis pontos em três jornadas, ao passo que o Académico de Viseu, ainda sem vitórias, é 15.º classificado, com apenas um ponto.

No outro jogo realizado este sábado, o Paços de Ferreira empatou, em casa, diante da União de Leiria.

Segundo ponto para os castores, metade dos que já soma a equipa de Leiria ao fim de três rondas.

