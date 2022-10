O Torreense foi à Serra da Estrela bater o último classificado, o Sp. Covilha, por 3-0 e, desta forma, deixou a zona de despromoção da II Liga.

Nos dois últimos lugares, após derrotas e a precisarem pontuar, os dois conjuntos entraram no jogo com muito nevoeiro e disputaram uma primeira metade equilibrada, sem grandes motivos de interesse, mas com a formação visitante a criar mais desequilíbrios.

Simão Rocha inaugurou o marcador, aos 30 minutos, e, já na segunda parte, com a chuva a substituir o nevoeiro, Renato Santos (56m) e João Vieira (90m) aumentaram a diferença no marcador, fazendo a equipa de Torres Vedras ascender, provisoriamente, ao 11.º lugar da classificação.

O Sp. Covilhã, sem pontuar em casa esta temporada, regista apenas uma vitória, alcançada na primeira jornada, e soma apenas cinco pontos, enquanto o Torreense conta agora dez.

Confira a classificação da II Liga