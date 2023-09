Cem por cento vitoriosa à entrada para a quarta jornada da II Liga, a Oliveirense foi derrotada na visita ao Torreense, na manhã deste domingo (3-1).

A equipa de Torres Vedras, orientada por Rui Ferreira, entrou muito bem no encontro, com um «bis» de Jorge Correa (5 e 8m).

A Oliveirense reagiu, mas teve dois golos de Anthony Carter anulados com recurso ao vídeoárbitro.

Na segunda parte a equipa orientada por Fábio Pereira conseguiu chegar ao golo, por André Schutte (61m), e teve algumas ocasiões para empatar.

Na reta final, porém, o Torreense teve várias ocasiões para marcar, e até desperdiçou um penálti, por Welthon, que depois fechou as contas em período de compensação.

Com este resultado a Oliveirense fica com nove pontos, agora em igualdade com o Marítimo, e a um ponto de Santa Clara e AVS.

O Torreense passa a somar sete pontos.