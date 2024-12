FC Porto B e Feirense não foram além de um empate a zero, num jogo que teve apenas um remate enquadrado com ambas as balizas.

Com apenas duas vitórias somadas em 14 jornadas da II Liga, os azuis e brancos ocupam a penúltima posição, apenas à frente da Oliveirense. Já o Feirense tem 19 pontos somados e está a meio da tabela.

Já na Madeira e com a oportunidade de ultrapassar o Benfica B e chegar ao terceiro lugar da tabela classificativa, o Torreense venceu o Marítimo por 3-0.

A primeira parte não teve muitas oportunidades e o nulo manteve-se até ao apito do árbitro, mas o segundo tempo trouxe maior eficácia junto da baliza insular.

Logo aos 49 minutos, Manuel Pozo colocou a formação de Torres Vedras a vencer e aos 68 foi a vez de Lomboto ampliar a vantagem dos visitantes no encontro.

Já em cima do apito final o Torreense ainda deu outros contornos ao resultado, com Talles Wander a fazer o 3-0.

Assim sendo, o Torreense somou a quarta vitória consecutiva para a II Liga e chegou ao lugar que dá acesso ao play-off de subida, chegando aos 25 pontos. Já o Martímo regressou às derrotas e mantém os 19 pontos somados até então.