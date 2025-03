O Torreense recebeu e venceu o Paços de Ferreira por 3-0, este sábado, no Estádio Manuel Marques, em jogo da 25.ª jornada da II Liga, ao passo que o Felgueiras-União de Leiria terminou com empate a dois golos.

Em Torres Vedras, golos de Manu Pozo, que bisou (9m, 37m) e um de Ethyan González, de penálti (83m) deram a vitória à equipa treinada por Tiago Fernandes. O Paços, treinado por Carlos Fangueiro, acabou o jogo reduzido a nove jogadores, devido às expulsões de Gonçalo Cardoso (41m) e Marcos Paulo (80m).

O grande golo de Manu Pozo:

Na classificação, o Torreense ascende, à condição, ao 6.º lugar, tendo 39 pontos. O Paços mantém-se com 27 pontos, no 14.º lugar.

Já em Felgueiras, houve um ponto para cada lado. O União de Leiria, treinado por Jorge Silas, esteve duas vezes em vantagem, mas a equipa orientada por Agostinho Bento conseguiu responder aos golos sofridos. Juan Muñoz (31m, penálti) e Daniel dos Anjos (74m) marcaram para os leirienses, ao passo que Léo Teixeira (58m) e Afonso Silva (85m) fizeram os golos do Felgueiras.

Na classificação, a União de Leiria ocupa o 8.º lugar, com 37 pontos, lugar que não perde ao fim da jornada. O Felgueiras é 11.º, com 30 pontos, ainda à condição, esperando pelos desfechos dos restantes jogos.

Também este sábado, no primeiro jogo do dia, o Penafiel recebeu e venceu o Alverca, num jogo marcado pela queda de um painel publicitário que feriu o árbitro assistente Hugo Marques, situação que motivou troca de árbitro e um adiamento de uma hora no início do jogo.

