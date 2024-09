O Torreense recebeu e venceu o Portimonense por 3-2 no arranque da quinta jornada da II Liga, depois de uma reviravolta verdadeiramente épica.

À procura de dar seguimento às vitórias conseguidas nos últimos dois jogos, a formação orientada por Tiago Fernandes colocou-se em vantagem aos 22 minutos, por intermédio de Vando Félix.

Este foi, de resto, o único golo do primeiro tempo, sendo que apenas na segunda parte o marcador voltou a sofrer alterações. Do banco de suplentes, Ricardo Pessoa viu os seus jogadores orquestrarem a primeira de duas «remontadas» no encontro, graças aos golos de Paulo Vitor e Chico Banza.

Só que a verdadeira emoção estava reservada para os últimos minutos do jogo, quando o árbitro apontou para a marca dos onze metros, já com o resultado em 2-2, depois do remate certeiro de Luccas Paraizo.

Aos 90+14, Tobias Thomsen converteu da melhor forma o castigo máximo e levou à loucura os adeptos em Torres Vedras. Desta forma, o Torreense soma nove pontos e somou assim a terceira vitória consecutiva na II Liga.