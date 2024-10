O Torreense recebeu e venceu o Alverca por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da II Liga, este domingo, em Torres Vedras.

Vando Félix, ex-avançado do Leixões e Sporting (onde jogou na equipa B e nos sub-23), foi o responsável por desfazer o nulo no marcador.

À passagem do minuto 23, o jogador da Guiné-Bissau conseguiu colocar a equipa da casa em vantagem, assistido por Daniel Bolt. Até ao fim, o resultado não sofreu mais alterações.

O Alverca, que ainda só tinha perdido uma única vez esta temporada, na receção ao Académico de Viseu, seguia invencível em jogos fora de casa, tendo em Torres Vedras o primeiro desaire na condição de visitante. Já o Torreense, treinado por Tiago Fernandes, consegue a primeira vitória nos últimos cinco jogos (após três derrotas na II Liga e da eliminação na Taça de Portugal) e coloca um ponto final nessa série negativa.

Com este resultado, o Torreense sobe, ainda que à condição, à oitava posição da tabela, com 12 pontos. Já o Alverca, treinado por Vasco Botelho da Costa, ocupa o 14.º lugar, com nove pontos. Ambos ficam à espera dos restantes resultados da jornada para saberem se mantêm posições.