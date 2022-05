O Torreense, recém-promovido à II Liga e campeão da Liga 3, renovou contrato com o treinador Nuno Manta Santos até 2024. A confirmação foi feita pelo clube de Torres Vedras esta sexta-feira.

Nuno Manta, de 43 anos, chegou a meio da época ao comando técnico do Torreense, sucedendo a Dauto Faquirá e comandando o clube à subida às ligas profissionais e ao título de campeão na primeira edição da Liga 3.

Com esta renovação, o Torreense passará a ser o segundo clube no qual Nuno Manta vai estar durante mais tempo, depois do Feirense, clube da sua cidade natal, Santa Maria da Feira.

Pelo meio, passou pelo Marítimo e pelo Desportivo das Aves, na época 2019/2020.