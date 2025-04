Felgueiras e Torreense empataram a uma bola, este domingo, num jogo onde o resultado foi apenas decidido nos instantes finais.

Guilherme Brandão Azevedo abriu o marcador da partida para o Felgueiras aos 69 minutos. A resposta do Torrense tardou, mas chegou, por intermédio de Juan Balanta, que assinou o golo decisivo aos 90+4 minutos, consomando o empate (1-1).

Com este empate, o Felgueiras garante a 11.ª posição na II Liga, com 37 pontos. Já o Torreense vê a corrida à subida ao primeiro escalão do futebol português a abrandar, conquistando apenas um ponto, que garante o sexto lugar, com 44 pontos, os mesmos que o Benfica B, que entra em campo frente ao Marítimo, este domingo (14h), a contar para a 29.ª jornada da II Liga.