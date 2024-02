O Torreense derrotou o Benfica B por 3-1 e somou a terceira vitória consecutiva na II Liga. A equipa secundária das águias não vence há cinco partidas.

Benny marcou primeiro para o conjunto de Torres Vedras aos 45 minutos, mas o emblema de Nelson Veríssimo chegou ao empate por Hugo Félix aos 45+3.

No entanto, no segundo tempo, o Torreense fez mais dois golos. Primeiro por Paulinho, aos 55 minutos, e cinco minutos depois por Lucas Silva.

Com este resultado, o conjunto de Torres Vedras está no quinto lugar da II Liga, com 36 pontos. O Benfica B ocupa o décimo posto, com 27 pontos.