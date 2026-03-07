O Torreense foi ao reduto da Oliveirense vencer por 3-0, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

A formação de Torres Vedras entrou a todo o vapor na partida e, à meia-hora de jogo, já vencia por 2-0. Leo Silva (19m), com assistência de Manuel Pozo, fez o primeiro do encontro. Aos 27 minutos, o avançado espanhol chegou ao oitavo golo da temporada, através de grande penalidade.

No segundo tempo, a Oliveirense tentou reagir mas, apesar de ter tido, inclusive, mais volume ofensivo do que o Torreense, não foi capaz de chegar ao golo. A formação visitante aproveitou essa ineficácia e, aos 88 minutos, Musa Drammeh fechou o resultado em 3-0.

Com este resultado, o Torreense encontra-se, à condição, no terceiro lugar com 39 pontos e continua na luta pelo play-off de subida à Liga. A Oliveirense, por sua vez, é 16.ª - primeiro abaixo da linha de água - com 26 pontos.