II Liga: Torreense vence e segura 3.º lugar, FC Porto B bate Felgueiras
Num jogo entretido em Torres Vedras, os azuis e grenás venceram o Penafiel
Num jogo entretido em Torres Vedras, os azuis e grenás venceram o Penafiel
O Torreense cavou uma distância de quatro pontos para o União de Leiria, que perdeu com o Farense no domingo, através de um triunfo sobre o Penafiel nesta segunda-feira. Os azuis e grenás venceram por 3-2 em casa.
Com este resultado, a equipa de Luís Tralhão é terceira classificada com 53 pontos, menos dois do que o segundo Académico de Viseu. Já o Penafiel continua na luta pela permanência, com mais dois pontos do que o 16.º classificado (Portimonense).
Musah Drammeh, Javi Vázquez e Danny Jean (com um belo remate de fora da área) fizeram os golos dos torrienses. Porém, Sery e Mere lançaram dúvidas no resultado com golos na reta final da primeira parte.
Dany Jean com um golaço 🤯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #torreense #penafiel #bwinlp pic.twitter.com/sSglnToBHn— sport tv (@sporttvportugal) May 4, 2026
Noutro duelo da tarde na II Liga, o FC Porto B bateu o Felgueiras por 1-0 com um golo de Bernardo Lima, campeão mundial em sub-17. Jean Marie, do Felgueiras, foi expulso aos 70 minutos.
Os portistas ficam em sétimo lugar, com 45 pontos, e regressam às vitórias três jogos depois. O Felgueiras soma 40 pontos, em 13.º posto.