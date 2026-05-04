O Torreense cavou uma distância de quatro pontos para o União de Leiria, que perdeu com o Farense no domingo, através de um triunfo sobre o Penafiel nesta segunda-feira. Os azuis e grenás venceram por 3-2 em casa.

Com este resultado, a equipa de Luís Tralhão é terceira classificada com 53 pontos, menos dois do que o segundo Académico de Viseu. Já o Penafiel continua na luta pela permanência, com mais dois pontos do que o 16.º classificado (Portimonense).

Musah Drammeh, Javi Vázquez e Danny Jean (com um belo remate de fora da área) fizeram os golos dos torrienses. Porém, Sery e Mere lançaram dúvidas no resultado com golos na reta final da primeira parte.

Noutro duelo da tarde na II Liga, o FC Porto B bateu o Felgueiras por 1-0 com um golo de Bernardo Lima, campeão mundial em sub-17. Jean Marie, do Felgueiras, foi expulso aos 70 minutos.

Os portistas ficam em sétimo lugar, com 45 pontos, e regressam às vitórias três jogos depois. O Felgueiras soma 40 pontos, em 13.º posto.