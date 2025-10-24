O Torreense recebeu e venceu a Oliveirense, por 3-2, num dia em que o Vizela não foi além de um empate a um golo, na receção ao Felgueiras, e pode ver o Sporting B fugir na liderança da II Liga.

Em Torres Vedras, a equipa da casa não teve a melhor das entradas e chegou mesmo ao intervalo em desvantagem, graças ao golo apontado por João Silva. Só que o segundo tempo arrancou da melhor forma para o Torreense e Javi Vázquez tratou de restabelecer a igualdade no marcador (53 minutos).

A partir daqui, o jogo inverteu-se e foi com alguma naturalidade com que a equipa da casa deu a volta ao resultado. Arnau Casas marcou aos 81 minutos e Pite tratou de dar um murro na mesa, já em período de compensação. O melhor que a Oliveirense conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, em cima do apito final, através do golo de Joanderson.

Mais tarde, em Vizela, os comandados de Ricardo Sousa tinham o objetivo de manter a pressão sobre o líder da II Liga e, apesar da falta de eficácia, tiveram uma primeira parte de ascendente ofensivo.

O nulo manteve-se até ao apito do árbitro e alterações no marcador só chegaram no reatar do encontro. Moukhliss fez o primeiro para a equipa da casa, que pouco depois ficou a jogar com mais um elemento, graças à expulsão, por acumulação de amarelos, de Michel Costa.

Este momento galvanizou o Vizela e o 2-0 chegou de seguida, através do remate certeiro de Manu. Só que quando tudo apontava para mais um triunfo do atual segundo classificado da prova, deu-se o verdadeiro golpe de teatro.

Lucas Duarte (85 minutos) e Pedro Rosas (89 minutos) devolveram o empate ao Felgueiras em praticamente quatro minutos e garantiram um ponto muito importante para o clube, que tem apenas uma derrota nos últimos seis jogos da II Liga.

Assim sendo, o Sporting B continua a ser líder da prova, com os mesmos 15 pontos do Vizela e mais um do que o Torreense, sendo que os leões ainda vão entrar em campo nesta oitava jornada e poderão isolar-se no topo da classificação.