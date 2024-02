O Torreense venceu esta sexta-feira em casa da Oliveirense, por 2-1, no jogo que abre a 21.ª jornada da II Liga.

Patrick adiantou a equipa de Torres Vedras aos 16m, mas ainda antes do intervalo (aos 45m+1) Jaiminho empatou para os de Oliveira de Azeméis. Já no segundo tempo, Paulinho fez aos 66m o golo da vitória.

Com este resultado, o Torreense é 5.º classificado, com 33 pontos, mais 11 do que a Oliveirense, que está na 14.ª posição e cada vez mais em zona perigosa.