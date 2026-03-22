II Liga: Torreense vence Felgueiras e mantém sonho da subida
Formação de Torres Vedras venceu por 3-0
Formação de Torres Vedras venceu por 3-0
O Torreense foi ao reduto do Felgueiras vencer por 3-0 e mantém-se na luta pela subida à Liga, em jogo a contar para a 27.ª jornada.
Num primeiro tempo equilibrado, foi a formação visitante que se adiantou no marcador. Javi Vázquez converteu uma grande penalidade aos 30 minutos, somando o terceiro golo na temporada, em 32 jogos.
Na segunda metade, o Torreense dilatou a vantagem através de Dany Jean, aos 64 minutos. Incapaz de responder à inferioridade no marcador, o Felgueiras acabou mesmo por sofrer o terceiro e somar o sétimo jogo consecutivo sem vencer (quatro derrotas e três empates). Kévin Zohi, assistido por Dany Jean, sentenciou a partida para a equipa forasteira (81m).
Com este triunfo, o Torreense ocupa o terceiro lugar, com 45 pontos. O Felgueiras, por sua vez, é 14.º classificado, com 30 pontos.