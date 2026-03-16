II Liga
II Liga: Torreense vence o lanterna-vermelha e volta ao pódio
Triunfo por 1-0 na receção ao Portimonense
AC
AC
O Torreense recuperou o terceiro lugar, ao vencer por 1-0, esta segunda-feira, na receção ao Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.
O único golo da partida foi apontado perto do intervalo, por Léo Azevedo (42m), na recarga a um cabeceamento à trave de Kévin Zohi.
Assim, o Torreense volta ao terceiro posto, que dá acesso ao play-off de subida, agora com 42 pontos, mais um do que o Vizela, que é quarto, e a cinco do segundo classificado, o Académico de Viseu.
Já o Portimonense, que encaixou a quinta derrota consecutiva, continua na última posição da II Liga, com 24 pontos, a cinco do Penafiel, a primeira equipa acima da linha de água.
