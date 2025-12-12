O Feirense deslocou-se até Torres Vedras e venceu por 3-2, num jogo que teve um pouco de tudo e apenas ficou resolvido nos últimos instantes do segundo tempo.

À procura de colocar um ponto final numa série de cinco jogos sem vencer, o conjunto visitante não entrou bem no encontro e aos 23 minutos viu o adversário adiantar-se no marcador, graças ao golo de Manuel Pozo. Ainda assim, a resposta chegou em cima do intervalo e teve «dedo» de Mohamed, que introduziu a bola na própria baliza e deixou tudo empatado para os segundos 45 minutos.

Ora, dos balneários regressou melhor o Feirense e voltou para a frente do marcador aos 52 minutos, por intermédio de Edgar Ié. Melhor só mesmo o que aconteceu nos minutos seguintes, quando Pozo viu um cartão vermelho direto e deixou o Torreense a jogar com dez elementos.

Ainda assim, a equipa da casa encontrou o caminho da baliza aos 70 minutos e Drammeh atirou para o 2-2 e instalou uma enorme incerteza no rumo do encontro, para os minutos que restavam. Por isso, foi já em cima do apito final do árbitro que chegou o lance decisivo, numa resposta sensacional de Emanuel Moreira a um cruzamento do lado esquerdo, que terminou no fundo da baliza.

Este triunfo do Feirense deixa a equipa no décimo lugar da II Liga (17 pontos) e agrava a crise de resultados do Torreense, que soma quatro derrotas consecutivas na prova, mantendo, para já, o sétimo lugar com 20 pontos.