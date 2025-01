Em Torres Vedras, o encontro entre Torreense e Mafra parecia destinado ao empate, mas havia algo guardado para os instantes finais. Aos 90+5 minutos, Tobias Thomsen, lançado em campo aos 88, tornou-se o herói da tarde ao marcar o golo da vitória para a equipa da casa (1-0).

No jogo da 17.ª jornada da II Liga, o primeiro tempo foi morno, com domínio do Torreense, mas sem grandes chances claras para os anfitriões. Já o Mafra quase surpreendeu perto do intervalo: Stanley Iheanacho cabeceou por cima quando estava sozinho. Depois, Gui Ferreira, de penálti, teve a melhor ocasião para marcar, mas acertou no poste.

Na segunda parte, o jogo ganhou mais emoção. Vasco Oliveira e Luccas Paraizo ameaçaram o golo pelo Torreense, mas o empate persistia. Foi só na compensação que Mathys Jean-Marie, que tinha entrado ao minuto 58, cruzou com precisão para Thomsen, que, ao segundo poste, garantiu o triunfo no duelo do Oeste, aos 90+5m.

Com esta vitória, o Torreense subiu ao 4.º lugar com 28 pontos, enquanto o Mafra continua em zona de risco, na 16.ª posição, com 15.

Já este domingo, o Felgueiras venceu na visita à UD Oliveirense (0-3).