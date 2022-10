O Torreense regressou este sábado aos triunfos na II Liga, ao vencer na receção ao Estrela da Amadora (1-0), em jogo a contar para a oitava jornada da competição.

Um grande golo de Gustavo Marques, ao minuto 74, deu a vitória à formação de Torres Vedras.

Com este resultado, o Torreense ocupa a 13.ª posição da II Liga, com sete pontos. O Estrela é sétimo, com 11.