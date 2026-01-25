VÍDEO: Torreense vence e entra na luta pelo play-off de subida
Oliveirense bateu em casa o Penafiel e conquistou três pontos preciosos na luta pela manutenção
O Torreense confirmou o bom momento de forma ao vencer o Farense por 2-1, este domingo, no Estádio Manuel Marques, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.
Depois de um aviso de Dany Jean, aos 17 minutos, foi já perto da meia hora que os azuis grená chegaram à vantagem. Brian Araújo saiu em falso e derrubou Dany Jean na área, com Costinha a converter o castigo máximo, aos 29. O domínio da equipa de Luís Tralhão prolongou-se no segundo tempo e, aos 54 minutos, David Bruno cruzou da direita para Kévin Zohi, que cabeceou sem oposição para o 2-0.
O Farense ainda reagiu, reduzindo aos 70 minutos por Balla Sangaré, relançando a incerteza no marcador. Anthony Carter esteve mesmo perto do empate, mas o Torreense conseguiu segurar a vantagem até final.
A equipa algarvia somou o sétimo desaire consecutivo e segue no 16.º lugar, com 21 pontos, em zona de play-off de manutenção, já o Torreense, somou o terceiro triunfo consecutivo e subiu ao quarto lugar da classificação, com os mesmos 29 pontos do Sporting B, terceiro classificado.
Na luta pela permanência, destaque ainda para a vitória da Oliveirense frente ao Penafiel por 2-1.
Armando Lopes adiantou cedo os anfitriões, aos nove minutos, mas Joseph Séry empatou aos 65. Quando o equilíbrio parecia definitivo, Bruno Silva decidiu a partida aos 81 minutos com um golaço, atirando o Penafiel para o último lugar da II Liga.
Que pintura de Bruno Silva 👨🎨🎨#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #UDOliveirense #FCPenafiel #bwinlp pic.twitter.com/rswioZ28q7— sport tv (@sporttvportugal) January 25, 2026
A formação de Oliveira de Azeméis respira agora um pouco melhor, com 22 pontos, no 14.º lugar da classificação.