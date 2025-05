O Torreense foi esta segunda-feira ao Estádio 25 de Abril vencer o Penafiel por 1-0 e, desta forma, pode continuar a alimentar o sonho de ainda chegar ao play-off de subida da II Liga, atualmente ocupado pelo Alverca.

Num jogo equilibrado, a equipa de Torres Vedras adiantou-se no marcador aos 36 minutos, com Manuel Pozo a servir Ethyan González que só teve de encostar.

Um golo que permitiu à equipa comandada por Tiago Fernandes subir ao quinto lugar da classificação da II Liga, com 51 pontos, menos seis do que o Alverca, mas com vantagem no confronto direto com os ribatejanos quando faltam apenas duas jornadas para o final do campeonato.

