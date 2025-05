O Torreense venceu este domingo o Leixões, por 3-2, após reviravolta, e colocou pressão sobre o Alverca na luta pelo lugar de play-off de acesso à I Liga.

Na 33.ª e penúltima jornada da II Liga, entraram melhor os leixonenses, com os golos de Werton e Jaiminho, aos 12 e aos 19 minutos, mas a equipa de Torres Vedras conseguiu mesmo dar a volta ao resultado, através de Dany Jean, Manuel Pozo e Ethyan González, aos 32, 51 e 61, respetivamente.

Desta forma, o emblema do Oeste é quarto classificado, com 54 pontos e a três do Alverca, que visita o reduto do líder Tondela.

Contudo, basta ao ribatejanos um ponto para selarem, pelo menos, a terceira posição e o play-off.

Este foi o primeiro jogo do Leixões sob orientação de Cristiano Brito, que substituiu o técnico José Mota, que saiu para o AVS.