Torreense e Marítimo empataram a dois golos ao final da manhã deste sábado, em jogo da 31.ª jornada da II Liga portuguesa, no Estádio Manuel Marques.

Ainda não estava cumprido um minuto de jogo e o Torreense chegou à vantagem, com um golo de cabeça de Elie Ahouonon, aos 40 segundos.

No entanto, a equipa treinada por Ivo Vieira conseguiu empatar aos sete minutos, com Ibrahima Guirassy a fazer o empate. Numa parte inicial de jogo de loucos, com parada e resposta, o Torreense chegou ao 2-1 aos dez minutos, com Né Lopes a devolver a vantagem à equipa treinada por Tiago Fernandes.

A caminho para o intervalo, Ivo Vieira foi expulso por palavras e por protestos, vendo o cartão vermelho mostrado pelo árbitro Rui Lima.

Na segunda parte, foi já sem o técnico no banco que o Marítimo chegou ao empate, com um golo de Fábio China, aos 74 minutos.

Com este resultado, o Torreense passa a somar 48 pontos, estando, à condição, isolado no sexto lugar, mas à mercê do Benfica B (47 pontos) e do Feirense (45 pontos), equipas que ainda jogam nesta jornada. O Marítimo passa a somar 41 pontos, no 10.º lugar, os mesmos do Ac. Viseu (11.º). Estas duas equipas podem ser igualadas pelo Felgueiras (12.º com 38 pontos).

Este sábado, há ainda um Vizela-Felgueiras, agendado para as 14 horas.