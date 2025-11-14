Ao estilo do concurso “Quem quer ser milionário”, o Torreense, segundo classificado na II Liga, anunciou a renovação do treinador, Vítor Martins, até 2027.

Os 20 pontos somados nas primeiras 11 jornadas do campeonato, um registo relevante na história do clube, ajudam a reforçar a aposta dos dirigentes do Torreense no técnico que recrutaram, no último verão, ao Feirense.

Para além disso, o clube de Torres Vedras continua em prova na Taça de Portugal. Na quarta eliminatória vai defrontar o Lusitânia de Lourosa, no dia 23 de novembro (11h00).

Veja o vídeo publicado pelo Torreense: