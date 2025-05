Tozé Marreco deixou o comando técnico do Farense «por mútuo acordo», anunciaram os algarvios esta quinta-feira.

O treinador de 37 anos assumiu o cargo na sétima jornada da Liga, mas não conseguiu evitar a descida de divisão. Os algarvios ficaram no 17.º lugar, com 27 pontos, a dois dos lugares de permanência direta.

Marreco esteve no Gil Vicente antes de chegar ao Farense, mas nem sequer chegou a cumprir um jogo oficial pelos gilistas em 2024/25. No currículo, conta ainda com passagens por Tondela, Oliveira do Hospital e camadas jovens da Académica.