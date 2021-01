O guarda-redes luso-sérvio Vladimir Stojkovic e o extremo italo-brasileiro Gabriel são reforços da Académica, confirmou esta sexta-feira o atual segundo classificado da II Liga portuguesa de futebol.

Stojkovic, de 24 anos, formado no Sporting, tinha rescindido com o Leixões, clube pelo qual fez três jogos em 2020/2021. Formado no Sporting, passou na época passada pelo Estoril.

Já Gabriel, de 26 anos, formado no Flamengo, tem uma carreira praticamente toda feita em Itália. Representava o Giugliano, clube que disputa a quarta divisão do futebol transalpino.