O Cova da Piedade anunciou nesta terça-feira as contratações de Kwame N’Sor e de João Patrão.

O ponta de lança ganês de 27 anos chega oriundo do Feirense, depois de na época passada se ter destacado no Académico de Viseu, com 16 golos em 30 jogos disputados.

Por sua vez, João Patrão, médio ofensivo de 29 anos, encontrava-se sem clube, depois de em 2018/19 ter alinhado em 31 partidas pelo Estoril Praia.

Os dois novos reforços juntam-se ao defesa-central suíço-angolano Genséric Kusunga e ao extremo senegalês Alhassane Sylla, anteriormente anunciados pelo clube da margem sul do Tejo como reforços para o período de inscrições que abre em janeiro.