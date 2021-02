O defesa-central Guilherme Ramos, do Feirense, esteve perto de protagonizar uma das transferências mais inesperadas do mercado que fechou na segunda-feira.

Nos últimos dias da janela de transferências, sabe o Maisfutebol, chegou ao clube de Santa Maria da Feira uma proposta do At. Madrid pelo central de 23 anos, que o Feirense recusou.

A proposta era de cerca de um milhão de euros, o que iria significar um encaixe de 500 mil euros para o atual terceiro classificado da II Liga, uma vez que o Sporting, clube no qual se formou Guilherme Ramos, tem metade do passe do atelta.

E terá sido precisamente o facto de o clube estar empenhado em subir de divisão já esta época a travar o negócio com o At. Madrid que, escreve o AS, iria trabalhar com a equipa B do clube de João Félix, mas com um olho na equipa principal, uma vez que Diego Simeone terá dado luz verde à contratação do central português.

A proposta dos colchoneros foi a mais concreta que chegou ao clube pelo defesa que tem mais um ano e meio de contrato com os fogaceiros, ainda que tenha havido abordagens também de clubes da Serie A italiana.

Guilherme Ramos chegou ao Feirense na época passada, depois de um ano de empréstimo dos leões ao Mafra, tendo cumprido 18 jogos e marcado três golos. Esta época leva 17 jogos, 17 dos quais como titular.