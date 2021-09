O avançado Idrissa Sylla, internacional pela Guiné-Conacri, que estava sem clube, assinou hoje contrato de uma época com o Farense, anunciou o clube da II Liga de futebol.

O jogador, de 30 anos, conta com passagens por França (Le Mans e Bastia), Bélgica (Zulte Waregem, Anderlecht e Oostende), Inglaterra (Queens Park Rangers) e Índia (Northeast United), somando 28 internacionalizações pelo seu país.

Segundo o Farense, «decorrem os processos formais» para a inscrição de Idrissa Sylla, que assinou «por uma época, com mais uma de opção».

A equipa algarvia ocupa o 16.º lugar na II Liga, com um ponto em quatro jogos disputados, e o novo treinador, Fernando Pires, estreia-se na segunda-feira, no terreno do Académico de Viseu.