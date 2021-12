O Feirense anunciou a renovação de contrato com o treinador Rui Ferreira.

O técnico de 48 anos assumiu o comando da equipa de Santa Maria da Feira em abril de 2021. O contrato, que era válido até ao final da presente temporada, é agora prolongado por mais duas épocas: até 2024.

O Feirense está nesta altura no terceiro lugar da II Liga com 26 pontos, mas está em zona de promoção à Liga, uma vez que o líder Benfica B está impedido de ser promovido.

«A renovação é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito. É um passo sempre importante para dar ainda mais estabilidade. A duração do contrato reforça o reconhecimento de ambas as partes para se dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado e, naturalmente, reflete a satisfação da Administração e da equipa técnica. O grupo de trabalho também sentirá essa confiança e essa tranquilidade e vai, de forma natural, reforçar a sua estabilidade e o seu equilíbrio, dois fatores fundamentais para se alcançar o sucesso», disse Rui Ferreira em declarações reproduzidas no site do Feirense.