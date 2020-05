O Desportivo de Chaves garantiu os médios Zé Tiago (ex-Mafra) e Luís Silva (ex-Leixões) como reforços para a época 2020/2021, para disputar a II Liga de futebol.

Zé Tiago, de 31 anos, formado no Candal, chega ao emblema azul-grená após ter passado, além do Mafra, pela Académica, Desp. Aves, Sp. Covilhã, AD Oliveirense, Boavista, Macedo de Cavaleiros, Oliveira do Douro, Torre Moncorvo e Candal.

Luís Silva, de 27 anos, formado no Leixões, clube no qual estava desde 2017/2018, volta ao clube no qual jogo na época 2015/2016. Passou ainda pelo Sp. Braga, Gil Vicente, Belenenses e Cova da Piedade. Fez parte do plantel da subida à I Liga nos flavienses.

A SAD do Desp. Chaves não confirmou a duração do vínculo com ambos os atletas.

Zé Tiago já falou, aos canais do clube, como reforço dos flavienses: