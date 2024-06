O Desportivo de Chaves está à procura de novo técnico e o nome de Silas é o mais forte em cima da mesa para suceder a Moreno.

A equipa transmontana quer um nome forte para liderar o projeto de regresso à I Liga e, segundo apurou o Maisfutebol, vê no técnico ex-Sporting uma boa opção para a nova época.

Silas anunciou no passado dia 19 de maio a sua saída do Mafra, equipa que deixou a meio da tabela (9.º lugar, 44 pontos) na II Liga. «Precisamos de outro tipo de projeto», disse então o técnico de 47 anos.

Os flavienses desceram de divisão após ficarem no 18.º e último lugar da Liga, com 23 pontos. Além do técnico Moreno, também o diretor desportivo Paulo Cabral não vai continuar no clube.

Silas treinou o Sporting em 2019/2020, depois de ter começado a carreira de treinador no Belenenses. Entretanto, o técnico orientou também o Famalicão e os cipriotas do AEL Limassol, antes de na última época ter comandado o Mafra.