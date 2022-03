O Desportivo de Chaves não aproveitou as escorregadelas de Feirense, Casa Pia e Benfica B e não foi além de um empate, na Trofa.



O Trofense marcou logo aos oito minutos por intermédio de Bruno Almeida. Os flavienses apenas conseguiram responder na segunda parte por João Teixeira, de grande penalidade.



Depois dos incidentes fora do campo, Vilafranquense e Varzim empataram sem golos no fecho da 27.ª jornada da II Liga.



Assim, o Desp. Chaves é quarto com 48 pontos, tantos quantos o Feirense, e está a seis do líder Rio Ave. O Trofense é 14.º, um lugar abaixo do Vilafranquense enquanto o Varzim é penúltimo.