O Trofense recebeu e venceu o Varzim por 1-0, na tarde desta segunda-feira, no jogo que encerrou a 31.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num resultado que permite à equipa da Trofa deixar os lugares de descida.

Os visitados sofreram uma contrariedade aos 30 minutos, com a expulsão de Djalma, mas chegou ao triunfo em inferioridade numérica. Um golo de Elias Achouri, aos 56 minutos, num remate frontal de pé direito na área, bateu o guarda-redes Ricardo e permitiu à equipa comandada por Sérgio Machado somar os três pontos.

A estreia vitoriosa para o novo treinador do Trofense permitiu à equipa nortenha chegar aos 31 pontos e deixar os lugares de descida. Está agora no 15.º lugar, deixando para trás o Sp. Covilhã, que empatou no domingo e é agora 16.º, com 30 pontos, em lugar de play-off de descida. O Varzim cai para 17.º, lugar de descida direta, com os mesmos 29 pontos.

Antes do jogo, houve episódios de violência nas imediações do estádio, na Trofa.

Seis clubes por quatro lugares nas últimas três jornadas

Com três jornadas por disputar, há seis clubes que ainda não garantiram matematicamente a manutenção na II Liga, do 12.º ao 17.º colocados, por esta ordem: FC Porto B (38 pontos), Estrela da Amadora (36 pontos), Académico de Viseu (33 pontos), Trofense (31 pontos), Sp. Covilhã (30 pontos) e Varzim (29 pontos). Só quatro destas equipas vão garantir diretamente a manutenção, uma vai ao play-off e outra vai descer.

Os jogos que faltam a estas seis equipas

32.ª Jornada:

Ac. Viseu-FC Porto B

Estrela-Penafiel

Varzim-Sp. Covilhã

Feirense-Trofense

33.ª Jornada:

Penafiel-FC Porto B

Desp. Chaves-Estrela

Nacional-Ac. Viseu

Trofense-Académica

Sp. Covilhã-Rio Ave

Farense-Varzim

34.ª Jornada:

FC Porto B-Benfica B

Estrela-Sp. Covilhã

Ac. Viseu-Penafiel

Vilafranquense-Trofense

Varzim-Mafra

A Académica é a única equipa já com descida confirmada à Liga 3, ocupando o 18.º lugar, com 16 pontos.