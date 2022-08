O Trofense entrou com uma vitória na II Liga de 2022/23, num jogo intenso e emocionante que terminou com o 3-2 no marcador a favor da equipa da Trofa, ante a B SAD, recém-despromovida ao segundo escalão.

Tal como o Farense-Torreense e como o UD Oliveirense-Mafra, o encontro na Trofa foi decidido em definitivo na compensação, a favor da equipa comandada por Sério Machado.

Na primeira parte, Edgar Pacheco deu vantagem aos azuis com um golo aos 35 minutos.

O marcador só voltou a funcionar na segunda parte, com Bruno Almeida – que viria a ser o herói da partida – a fazer o 1-1 ao minuto 65. Pouco depois, Stevy Okitokandjo deu a volta ao resultado, com o 2-1 para os locais, as 76 minutos.

Já bem perto do final do tempo regulamentar, Luís Mota fez o 2-2 aos 89 minutos mas, na compensação, Bruno Almeida apareceu para fazer o 3-2 aos 90+5m, já mesmo em cima do apito final.