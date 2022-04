O Trofense oficializou esta terça-feira a saída do técnico Francisco Chaló, quando faltam apenas quatro jornadas para o término da II Liga.

Em comunicado, o emblema informa que as duas partes «chegaram a acordo para a cessação da ligação que vigorava até ao final da temporada».

«A administração do Clube Desportivo Trofense realça o permanente empenho e dedicação de Francisco Chaló em cada dia de trabalho no clube, salientando as suas qualidades e o respeito mútuo, patente neste momento em que as partes entenderam que o fim da relação contratual seria o melhor para ambos», lê-se ainda na nota do clube da Trofa.

Chaló chegou ao Trofense em novembro e conseguiu quatro vitórias, cinco empates e 10 derrotas em 19 jogos. O clube não vence há 11 jornadas e é penúltimo classificado, com 28 pontos, a apenas um da zona de permanência.