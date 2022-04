Adeptos do Trofense e do Varzim envolveram-se em confrontos antes do jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira, que encerra a 31.ª jornada da II Liga e teve início às 15h30.

A partida é de extrema importância para os dois clubes que lutam pela permanência e o ambiente aqueceu nas imediações do estádio na Trofa, com tentativas de agressão a soco e alguns objetos partidos, como comprovam as imagens captadas pela TrofaTV.

O Trofense segue na 17.ª e penúltima posição, enquanto os poveiros ocupam o 16.º posto, separados por apenas um ponto.

Ora veja:

