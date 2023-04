A UD Oliveirense venceu o Nacional na manhã desta sexta-feira, no Estádio da Madeira (0-3), no jogo que abriu a 27.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O Nacional sofreu um duro revés aos 19 minutos de jogo, com a expulsão de Zé Manuel, consequência de um lance imprudente com Volnei.

Pouco depois, Jaiminho deu vantagem à equipa de Oliveira de Azeméis, aos 22 minutos, no golo que fez a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, Serginho fez o segundo golo dos visitantes, aos 82 minutos. Já no terceiro de quatro minutos de compensação, Rodrigo Borges fez o terceiro e último golo.

Com este resultado, a UD Oliveirense, comandada por Fábio Pereira, volta às vitórias depois de seis jornadas seguidas sem vencer e chega aos 34 pontos, estando no nono lugar, à condição.

O Nacional vai continuar no 15.º lugar ao final da jornada, com 28 pontos, independentemente do que aconteça nos restantes encontros. Foi o quarto jogo seguido dos comandados de Filipe Cândido sem vencer.