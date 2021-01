Um golo de pontapé de bicicleta de Júnior Franco, no segundo minuto de compensação, permitiu ao Penafiel evitar a derrota na receção ao Feirense, num jogo que terminou empatado 2-2, na noite desta sexta-feira, dia de abertura da 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa da casa começou a ganhar com um golo de João Amorim aos sete minutos, num golo não festejado pelo reencontro com a antiga equipa. O Feirense empatou num penálti de Fabrício, aos 17 minutos, tendo dado a volta ao marcador por Abraham Marcus, ao minuto 58, antes do espetacular golo de Franco.

O Feirense mantém o terceiro lugar, agora com 31 pontos, mas pode ser igualado pelo Vizela, que tem 28 pontos e menos um jogo. O Penafiel isola-se à condição no quinto lugar, com 25 pontos, pontuando após três derrotas, mas podendo ser ultrapassado por Chaves ou Arouca – ambos têm 24 pontos e defrontam-se no domingo – e pelo Mafra, que tem 23 pontos e joga ante o líder Estoril, também no domingo.

O golaço de Júnior Franco:

Horas antes, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, também houve empate no UD Oliveirense-Varzim, mas a um golo. Jorge Teixeira deu vantagem à equipa da casa aos sete minutos, mas Ahmed Isaiah, na estreia pelos poveiros após ter sido emprestado pelo Gil Vicente, ditou a igualdade aos 76 minutos.

A UD Oliveirense soma o quarto jogo seguido a pontuar – duas vitórias e dois empates – e está isolado à condição no 12.º posto, com 18 pontos, mas à mercê de Sp. Covilhã, Vilafranquense, Académico de Viseu e Cova da Piedade, que têm jogos em atraso. O Varzim é 18.º e último, com 11 pontos.