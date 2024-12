O Benfica B foi, este sábado, goleado pela União de Leiria (5-0), no Seixal, numa partida da 13.ª ronda da II Liga.



Os encarnados tiveram uma entrada desastrada na partida e aos dois minutos já estavam a perder. No reencontro com as águias, Daniel dos Anjos abriu o marcador a favor da equipa da cidade Lis. O avançado brasileiro voltou a mostrar pontaria afinada em mais duas ocasiões (18m e 22m).



Os 22 minutos de pesadelo acabaram por ditar o desaire do Benfica B que ainda sofreu ainda mais dois golo ambos da autoria de Alisson Santos (73m e 89m). Com esta derrota, a equipa secundária das águias pode ser alcançada pelo Desp. Chaves no terceiro lugar e viu o Torreense aproximar-se.



A formação de Torres Vedras recebeu e venceu o Académico de Viseu por 1-0 graças ao golo de Leo Silva, aos 23 minutos e destacou-se no quarto posto, ultrapassando precisamente os viseenses.



