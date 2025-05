Estão cada vez mais complicadas as contas da Oliveirense pela manutenção na II Liga, após a goleada sofrida diante da União de Leiria (5-0) nesta sexta-feira.

À procura de reduzir distâncias para o Paços de Ferreira, equipa que se encontra em zona de play-off de manutenção, a formação de Oliveira de Azeméis entrou mal no encontro e aos 24 minutos já perdia por 2-0, graças aos golos de Juan Muñoz e Jair Matheus. Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e mais golos só surgiram dentro dos últimos dez minutos.

João Resende assinou um «bis» (83 e 90 minutos) e pelo meio Lucho também colocou o seu nome na lista de marcadores (87 minutos). Com este resultado, a União de Leiria soma 49 pontos e está a cinco do Alverca (com mais um jogo). Já a Oliveirense mantém os 28 pontos com que entrou para a 32.ª jornada e pode ver os pacenses afastarem-se na luta pela permanência.