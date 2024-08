O União de Leiria deslocou-se até ao Algarve, ao Estádio Municipal de Portimão, na tarde deste sábado, para levar de vencida o Portimonense, por 3-0. Trata-se da primeira vitória dos homens de Leiria nesta temporada.

O argentino Lucho Vega inaugurou o marcador aos 16 minutos, na sequência de um canto. Os leirienses dominaram a partida e seguiram-se as chances de golo.

Já nos descontos da segunda parte, foi a vez do experiente Bura e do reforço Chrystopher ampliarem a vantagem do União de Leiria.

A equipa de Filipe Cândido soma três pontos depois de uma derrota na jornada inaugural, diante do Vizela. Já o Portimonense, de Sérgio Vieira, continua sem ganhar depois de um primeiro empate em casa do Felgueiras.