II Liga: União de Leiria resolve na primeira parte e segue na luta pela subida
Formação de Leiria bateu o Leixões por 4-1
A União de Leiria foi a Matosinhos vencer o Leixões por 4-1, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.
Em 20 minutos totalmente demolidores, a formação de Leiria cavou uma vantagem de três golos sem resposta. Aos 11 minutos, Dieu Michel aproveitou uma “prenda” do guarda-redes do Leixões e, sem oposição, abriu o marcador.
Aos 17 minutos, Juan Munoz ampliou a vantagem, de grande penalidade. Com a formação de Matosinhos sem capacidade de contrariar o volume ofensivo da equipa visitante, Marcelo (20m) cabeceou para o terceiro dos forasteiros.
1ª parte demolidora da UD Leiria no Estádio do Mar 😵— sport tv (@sporttvportugal) March 8, 2026
0-3 ao intervalo para os leirienses!#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #LeixõesSC #UDLeiria #bwinlp pic.twitter.com/6qABAZ7Pqn
Nos segundos 45 minutos, Cláudio Araújo fez o golo de honra para o Leixões (57m) que, apesar do tento do médio de 23 anos, não foi capaz de recuperar a desvantagem. Daniel Borges deu contornos de goleada à partida e fez o 4-1, aos 69 minutos.
Com este resultado, a União de Leiria ocupa o quarto lugar com 38 pontos e segue na luta pela subida. O Leixões, por sua vez, é 12.º lugar com 31 pontos.