A União de Leiria foi a Matosinhos vencer o Leixões por 4-1, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

Em 20 minutos totalmente demolidores, a formação de Leiria cavou uma vantagem de três golos sem resposta. Aos 11 minutos, Dieu Michel aproveitou uma “prenda” do guarda-redes do Leixões e, sem oposição, abriu o marcador.

Aos 17 minutos, Juan Munoz ampliou a vantagem, de grande penalidade. Com a formação de Matosinhos sem capacidade de contrariar o volume ofensivo da equipa visitante, Marcelo (20m) cabeceou para o terceiro dos forasteiros.

Nos segundos 45 minutos, Cláudio Araújo fez o golo de honra para o Leixões (57m) que, apesar do tento do médio de 23 anos, não foi capaz de recuperar a desvantagem. Daniel Borges deu contornos de goleada à partida e fez o 4-1, aos 69 minutos.

Com este resultado, a União de Leiria ocupa o quarto lugar com 38 pontos e segue na luta pela subida. O Leixões, por sua vez, é 12.º lugar com 31 pontos.